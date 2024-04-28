Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü, sahasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü, sahasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında attığı gollerle karşılaşmayı 6-2 kazandı.
Çekişmeli geçen karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.
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