Hakkari'de ters lale vakti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminin zor geçtiği ilçede, karların erimesiyle araziler yeşilin tonlarına büründü.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu, nehil sazlığının büyük kısmının sular altında olduğu ilçenin bazı bölgelerinde ters laleler açtı.

Kırmızı ve turuncu renkleriyle görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.