Hakkari 1. Amatör Lig'de Durankayaspor şampiyon oldu

Takımın sezon boyunca iyi bir mücadele verdiğini belirten Şahanoğlu, BAL'a yükselme maçı için de iddialı olduklarını aktardı.

Durankayaspor Teknik Direktörü Erol Şahanoğlu, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Hakkari 1. Amatör Ligi play-off finalinde Sabri Baran Navşarspor'u 2-1 mağlup eden Durankayaspor şampiyon oldu.

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