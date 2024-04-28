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        Hakkari 1. Amatör Lig'de Durankayaspor şampiyon oldu

        Hakkari 1. Amatör Ligi play-off finalinde Sabri Baran Navşarspor'u 2-1 mağlup eden Durankayaspor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:28
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        Hakkari 1. Amatör Lig'de Durankayaspor şampiyon oldu
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        Hakkari 1. Amatör Ligi play-off finalinde Sabri Baran Navşarspor'u 2-1 mağlup eden Durankayaspor şampiyon oldu.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı Durankayaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan Durankayaspor, Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselme maçı oynamaya hak kazandı.

        Durankayaspor'un sporcu ve teknik heyeti, halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

        Durankayaspor Teknik Direktörü Erol Şahanoğlu, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

        Takımın sezon boyunca iyi bir mücadele verdiğini belirten Şahanoğlu, BAL'a yükselme maçı için de iddialı olduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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