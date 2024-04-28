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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:23
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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

        Ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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