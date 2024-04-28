Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.

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