Derecik Belediye Başkanı Dinç mazbatasını aldı

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç, mazbatasını aldı.

Partililerle birlikte Şemdinli İlçe Seçim Kuruluna gelen Dinç'e mazbatası teslim edildi.

Daha sonra açıklama yapan Dinç, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

Başarıyı gençlere borçlu olduğunu belirten Dinç, "İlçede siyasi görüşü ne olursa olsun herkesle bir araya gelip ilçeyi kalkındırmak için ellerimizden geleni yapacağız. En büyük proje gençler için olacak." dedi.