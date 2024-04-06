Hakkari'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

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