Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Onbaşılar köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Onbaşılar köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşı köyü yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

        İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeye çalışan ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, mazbatasını aldı
        Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, mazbatasını aldı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönü...
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönü...
        Derecik Belediye Başkanı Dinç mazbatasını aldı
        Derecik Belediye Başkanı Dinç mazbatasını aldı
        Şemdinli Kaymakam Ateş, kanser hastalarını ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakam Ateş, kanser hastalarını ziyaret etti
        Hakkari'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Hakkari'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Muğla'daki ilkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarm...
        Muğla'daki ilkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarm...