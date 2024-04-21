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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ yol çalışmalarını inceledi

        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesinde yürütülen yol onarım ve genişletme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:06
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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ yol çalışmalarını inceledi
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        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Cilo-Sat Dağları eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesinde yürütülen yol onarım ve genişletme çalışmalarını inceledi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Karadağ, il merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında yer alan bölgede yürütülen yol çalışmalarını denetledi.

        İlgililerden bilgi alan Karadağ, daha sonra Kırıkdağ Köyüne bağlı Aşağı Kırbaş mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karadağ, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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