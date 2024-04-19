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        Şemdinli Kaymakamı Ateş kursiyerlerle bir araya geldi

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okuma yazma ve el sanatları kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:30
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş kursiyerlerle bir araya geldi
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        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okuma yazma ve el sanatları kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

        Altınsu Köyü İncesu mezrasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret eden Ateş, kursiyerle sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun gelişmesi için önemli olduğunu belirten Ateş, "Halk Eğitimi Merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Tamamen planlı ve programlı bir eğitim sistemine sahip olan bu kurumumuz vatandaşlarımızın birçok meslek edindirme kurslarına katılma imkanı sağlıyor." dedi.

        Ateş, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Muharrem Tekin ile ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

        Esnafla sohbet eden Ateş, ilçe için yapılması gerekenler ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu, hayırlı kazançlar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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