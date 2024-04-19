Şemdinli Kaymakamı Ateş kursiyerlerle bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okuma yazma ve el sanatları kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

Altınsu Köyü İncesu mezrasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret eden Ateş, kursiyerle sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun gelişmesi için önemli olduğunu belirten Ateş, "Halk Eğitimi Merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Tamamen planlı ve programlı bir eğitim sistemine sahip olan bu kurumumuz vatandaşlarımızın birçok meslek edindirme kurslarına katılma imkanı sağlıyor." dedi.