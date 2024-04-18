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        Çukurca'da temizlik çalışması başlatıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havanın ısınmasıyla temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:56
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        Çukurca'da temizlik çalışması başlatıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havanın ısınmasıyla temizlik çalışması başlatıldı.

        Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, belediye çalışanları, vatandaşlar ve gönüllü gençler, cadde ve sokaklarda çöp topladı.

        Demir, Çukurca'nın bütün cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Çalışmaya destek verenlere teşekkür eden Demir, "Halkımızın desteğiyle temizlik seferberliğimize devam ediyoruz. Amacımız güzel Çukurca'mızı daha güzel temiz ve yaşanabilir hale getirmektir." dedi.

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