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        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Hakkari Valiliği, kentte bazı alanların 5 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:50
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        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Hakkari Valiliği, kentte bazı alanların 5 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakkari ili Merkez ilçesi Kuş, Kuştiyan, Belkız kırsalında bulunan bölgeler 17 Nisan saat 01.00-21 Nisan saat: 23.59 tarihleri arasında 5 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir."

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