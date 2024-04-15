Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, mazbatasını aldı
AK Parti'den Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Fahri Şakar, mazbatasını alarak göreve başladı.
AK Parti'den Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Fahri Şakar, mazbatasını alarak göreve başladı.
Beraberindeki partililerle Adliye binasına giden Şakar'a, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.
Daha sonra belediye binasına geçen Şakar, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.
Tebrikleri kabul eden Şakar, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Şakar, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.
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