Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Fahri Şakar, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Fahri Şakar, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Beraberindeki partililerle Adliye binasına giden Şakar'a, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

        Daha sonra belediye binasına geçen Şakar, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

        Tebrikleri kabul eden Şakar, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Şakar, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Gönüllü gezginler, Hakkari'de çocukları eğlendirdi
        Gönüllü gezginler, Hakkari'de çocukları eğlendirdi
        Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        2'nci Ordu Komutanı Tokel ile Selçuk Bayraktar'dan Hakkari'deki askerlere z...
        2'nci Ordu Komutanı Tokel ile Selçuk Bayraktar'dan Hakkari'deki askerlere z...
        Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu
        Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu
        Hakkari'de besiciler hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı
        Hakkari'de besiciler hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı