2'nci Ordu Komutanı Tokel ile Selçuk Bayraktar'dan Hakkari'deki askerlere ziyaret

HAKKARİ'yegelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, üs bölgelerindeki askerlere ziyarette bulunup, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde halka sohbet etti.

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilen yüksek teknolojili ürünlerle donatılmış üs bölgelerini ziyaret etti. Cizre'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı'ndaki üs bölgesi ile Irak'ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı üs bölgesine giden Tokel, Bayraktar ve Akyol, daha sonra Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti.