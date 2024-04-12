Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

        Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Bağlar Mahallesi'ndeki şehit Reşit Akdemir ve Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Aydın Uçar'ın ailelerini ziyaret etti.

        Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Salih Gül'ün evine geçerek aile bireylerinin bayramını tebrik eden Çelik, daha sonra çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı, muhtarlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        7 katlı binadan başına beton parçası düştü; ağır yaralandı
        7 katlı binadan başına beton parçası düştü; ağır yaralandı
        Hakkarigücü'nün Kamerunlu forveti Manga attığı gollerle takımını sırtlıyor
        Hakkarigücü'nün Kamerunlu forveti Manga attığı gollerle takımını sırtlıyor
        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
        Hakkari'de bayramlaşma töreni
        Hakkari'de bayramlaşma töreni
        Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü
        Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü
        Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar açıldı
        Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar açıldı