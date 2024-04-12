Hakkari Valisi Çelik, şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Bağlar Mahallesi'ndeki şehit Reşit Akdemir ve Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Aydın Uçar'ın ailelerini ziyaret etti.
Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.
Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Salih Gül'ün evine geçerek aile bireylerinin bayramını tebrik eden Çelik, daha sonra çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı, muhtarlarla bir araya geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.