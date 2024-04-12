Hakkari ve Van'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Hakkari ve Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hakkari'de Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) tarafından Ulu Cami avlusunda basın açıklaması yapıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından açıklama yapan platform sözcüsü Nihat Gür, İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlı demeden herkesi katletmeye devam ettiğini anlattı.

Yapılan soykırıma tepki gösterilmesini isteyen Gür, "Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürüyor. Gazze'de suçsuz yere öldürülen sabilerin ahını almamak için mücadele etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.