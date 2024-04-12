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        Hakkari ve Van'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Hakkari ve Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:37
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        Hakkari ve Van'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
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        Hakkari ve Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Hakkari'de Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) tarafından Ulu Cami avlusunda basın açıklaması yapıldı.

        Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından açıklama yapan platform sözcüsü Nihat Gür, İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlı demeden herkesi katletmeye devam ettiğini anlattı.

        Yapılan soykırıma tepki gösterilmesini isteyen Gür, "Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürüyor. Gazze'de suçsuz yere öldürülen sabilerin ahını almamak için mücadele etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Van'da da Filistin'e Destek Platformu tarafından Hazreti Ömer Camisi önünde Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Daha sonra basın açıklaması yapan platform üyeleri ve katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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