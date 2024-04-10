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        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı

        Hakkari Valisi Ali Çelik, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:46
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        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çelik, beraberindeki heyetle Depin Polis Kontrol Noktası ile Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktası'nı ziyaret etti.

        Burada görevli güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çelik, çalışmalarında başarı diledi.

        Çelik ve beraberindekiler daha sonra Hakkari Devlet Hastanesine giderek, tedavi gören vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Çelik, "Bayramlar bir arada, omuz omuza olduğumuz sürece güzel. Rabbim birliğimizi daim eylesin, birlikte nice güzel bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

        Hastane çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Çelik, hastalara şifa ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Çelik'e, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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