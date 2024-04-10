Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çelik, beraberindeki heyetle Depin Polis Kontrol Noktası ile Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktası'nı ziyaret etti.

Burada görevli güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çelik, çalışmalarında başarı diledi.

Çelik ve beraberindekiler daha sonra Hakkari Devlet Hastanesine giderek, tedavi gören vatandaşların bayramını tebrik etti.