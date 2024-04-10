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        Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar açıldı

        Hakkari'de farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:43
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        Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar açıldı
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        Hakkari’de farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sonucu Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesi, Çanaklı köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Söz konusu noktalarda gece boyunca çalışma yürüten Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, Hakkari-Van kara yolunu tek şeritten ulaşıma açtı.

        Geçişlerin kontrollü sağlandığı yolda ekipler, kalan toprak yığını ve taşları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gupsi mevkisindeki TOKİ konutları yakınında da oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Yüksekova kara yolundaki çöplük mevkisinde de gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yolda biriken toprak yığınını temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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