Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'deki kayak merkezi nisanda da kayak tutkunlarını ağırlıyor

        SAYİM HARMANCI - Türkiye'de kayak merkezleri arasında kar kalınlığının bugün 184 santimetre ile en fazla ölçüldüğü Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, nisanda da kayak tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'deki kayak merkezi nisanda da kayak tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Türkiye'de kayak merkezleri arasında kar kalınlığının bugün 184 santimetre ile en fazla ölçüldüğü Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, nisanda da kayak tutkunlarını ağırlıyor.

        Kayak sezonunun en erken açılıp en geç kapandığı illerden Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı bölgeye inşa edilen merkez, kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

        Kente 12 kilometre mesafede bulunan ve bugün itibarıyla kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip olan Merga Bütan Kayak Merkezi, ziyaretçilerine ilkbaharda da kayak yapma imkanı sunuyor.

        Kar kalınlığının bugün 184 santimetre ölçüldüğü merkez, kristal kar yapısı, doğal parkurları ve eşsiz manzarasıyla bölgenin en çok tercih edilen tesisleri arasında yer alıyor.

        Kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden merkezine gelenler, kayak takımları, kızak ve snowbordlarla kayarak eğleniyor.

        İstanbul'dan kente gelen 7 kişilik grup da son zamanlarda Avrupa'nın farklı ülkelerinden kayak tutkunlarının rotasında bulunan merkezdeki telesiyejle 3 bin rakıma çıktı. Burada karla kaplı dağların manzarasını izleyen kayak tutkunları, karlı pistlerde ve yamaçlarda kayak ve snowbord yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

        Gruba öncülük eden Serdar Uzun, kayaksever arkadaşlarıyla her yıl farklı kayak merkezlerine gittiklerini, ziyaret ettikleri yerlerin tanıtımını da yaptıklarını söyledi.

        Hakkari'deki kayak merkezinin beklediklerinden daha güzel olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

        "Telesiyejle çıkıp tüm pistler arasında kayabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Burası rakım olarak da en yüksek yerlerden biri. Bu rakımın altında olan kayak merkezleri sezonu erken kapatıyor. Burada nisan ayında kayak yapıyoruz. Kar kalitesi çok iyi. 2 metreye yakın kar var. Buradaki kayaktan çok keyif aldık. Seçim ve bayram arifesine denk geldiği için az kişiyle geldik. Normalde etkinliklerimizi 50-60 kişiyle yapıyoruz. Burayı şimdiden listeye koyduk. Gelecek yıl daha kalabalık grupla mutlaka buraya geleceğiz."

        - "Avrupa'ya, Bulgaristan'a gitmeye gerek yok"

        Gonca Baykal Yıldırım da ülkedeki dağları tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Hakkari'ye Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda turistin geldiğini, bunu haberlerden gördüklerini anlatan Yıldırım, "Buradaki dağlar çok değerli. Biz Alpler'e de gittik. Orada bu kadar uygun fiyatlar ve güzel kar kalitesi yok. Burada her piste rahatlıkla gidebiliyoruz çünkü kar kalitesi çok iyi. Burayı hem doğal güzellikleri görmek hem de kayak yapmak için herkese tavsiye ediyorum. Yazın da Uludurok'a zirve yapmak için geleceğim. O dağı da gördüm. Burası çok güzel bir yer. Buranın yöresel yemeklerini de çok beğendim. Adrenalini çok seviyoruz. Burada o heyecanı yaşadık. Avrupa'ya, Bulgaristan'a gitmeye gerek yok. Herkes buraya gelsin." diye konuştu.

        Evren İşeri ise Hakkari'ye ilk kez geldiğini ve çok memnun kaldığını ifade ederek, "Herkese tavsiye ediyorum. Kayak için de gelin, buranın insanlarını tanımak için de. Buradaki yöneticilere teşekkür ediyorum. Güzel bir tesis yapılmış. Otel çok güzel. Bu da bizim için bir başlangıç oldu. Devamını da getireceğiz." dedi.

        Merkezde kayak yapan Kaan Taş da kentte kayak sezonunun uzun sürdüğünü belirterek, "Birçok kayak merkezi kapandı ama burada kayak sezonu devam ediyor. İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Ankara'dan gelenler var. Birbirimizle kaynaşarak burada kayak yapıyoruz. Gelenler buranın aynı zamanda kültürünü, gelenek ve göreneklerini de öğreniyor. Bu da yöremiz için güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da sis etkili oldu
        Yüksekova'da sis etkili oldu
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Çukurca Belediye Başkanı Demir mazbatasını aldı
        Çukurca Belediye Başkanı Demir mazbatasını aldı
        Hakkari'de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
        Hakkari'de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
        Yüksekova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Yüksekova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Hakkari'de 2 kez heyelan meydana gelen köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıl...
        Hakkari'de 2 kez heyelan meydana gelen köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıl...