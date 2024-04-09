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        Hakkari'de engelli ve yetimlere yardım

        Hakkari Gençlik Engelliler Derneği, kentteki engelli ile yetimlere gıda ve giyim yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:14
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        Hakkari'de engelli ve yetimlere yardım
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        Hakkari Gençlik Engelliler Derneği, kentteki engelli ile yetimlere gıda ve giyim yardımında bulundu.

        Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, ramazan boyunca engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için topladıkları gıda kolilerini dağıttıklarını belirtti.

        Bayram öncesi de yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Aydoğdu, bu çalışmalarda kendilerini yalnız bırakmayarak destek sunan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Aydoğdu, "Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun. Rabbim yaptıkları hayırları kabul etsin. Kampanya kapsamında yetim çocuklara da giyim desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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