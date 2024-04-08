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        Yüksekova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:19
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        Yüksekova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

        Kaymakamlık binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, tebriklerin kabulüyle son buldu.

        Törene Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, kurum amirleri ve polisler katıldı.

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