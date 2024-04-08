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        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

        Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:14
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        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
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        Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

        Polis Haftası'nı kutlayan Hakkari Valisi Çelik, şehitliğin Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu belirtti.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek hepimizin görevidir." dedi.

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