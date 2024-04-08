Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek hepimizin görevidir." dedi.

Polis Haftası'nı kutlayan Hakkari Valisi Çelik, şehitliğin Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

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