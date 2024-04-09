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        Yüksekova'da sis etkili oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:20
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        Yüksekova'da sis etkili oldu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 8 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yüksekova'da dün etkili olan yağmur yağışı, bugün yerini sise bıraktı. Sisten dolayı görüş mesafesinin 8 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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