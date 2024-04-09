Yüksekova'da sis etkili oldu

Yüksekova'da dün etkili olan yağmur yağışı, bugün yerini sise bıraktı. Sisten dolayı görüş mesafesinin 8 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 8 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.