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        Yüksekova'da 'nisan' karı hazırlıksız yakaladı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 02:54 Güncelleme: 10.04.2024 - 03:00
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        Yüksekova'da 'nisan' karı hazırlıksız yakaladı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Geç saatlerde bayram alışverişinde olanlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı yerlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. 

        Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Lap lapa yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Gece saatlerinde bayram alışverişinde olanlar ise kara hazırlıksız yakalanırken, yağış zaman zaman trafikte aksamalara da neden oldu.

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        Galeri
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