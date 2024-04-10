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        Yüksekova'da asırlık bayramlaşma geleneği

        HAKKARİ'de Bulgurlu ve Köprücük köylerinde 1 asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:25
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        Yüksekova'da asırlık bayramlaşma geleneği
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        HAKKARİ'de Bulgurlu ve Köprücük köylerinde 1 asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor. Bayram namazı sonrası toplanan köylüler, toplu kahvaltı yaptıktan sonra her haneyi ziyaret edip, bayramlaşıyor.

        Yüksekova'ya bağlı 80 haneli Bulgurlu ve 130 haneli Köprücük köyünde yaşayanlar, her bayram günü asırlık geleneği sürdürüyor. Her iki köyün sakinleri, bayram namazı sonrası bayramlaşıp, yakınlarının mezarlarına gidip, dua ediyor. Belirlenen adreslerde kahvaltı yapan köylüler, daha sonra toplu olarak ev ev dolaşıp, bayram ziyaretinde bulunuyor.

        '80 HANEYİ TEK TEK GEZİYORUZ'

        Bulgurlu köyü sakinlerinden Gökhan Pekşen, söz konusu geleneğin 1 asırdan fazla sürdüğünü belirterek, "Her bayramda köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp, bayramlaştıktan sonra toplu halde mezarlığa gidip, ölülerimiz için dua ediyoruz. Ardından da köyde belirlenen evlerde toplu halde kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı sonrası köy büyüklerimizle ev ev dolaşıp, bayramlaşıyoruz. Bu miras atalarımızdan, babalarımızdan, annelerimizden bize kadar gelen güzel bir mirastır. Köyümüzdeki 80 haneyi tek tek geziyoruz. İnşallah gelecek nesil de bu asırlık geleneği böyle sürdürür. Her sene köy olarak kardeşliğimizi yeniliyor, birlik ve beraberlik içinde dini bayramlarda olan görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

        Köprücük köyü sakinlerinden Sıddık Demir ise yaklaşık 1 asırdan fazladır köylerindeki bu geleneğin devam ettiğini söyledi.

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