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        Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü

        Hakkari'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:00
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        Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü
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        Hakkari'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 56 yaşındaki Alaattin Üzüm, ahırının arka kısmında dengesini kaybederek yokuştan yuvarlandı.

        Sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Üzüm’den haber alamayan yakınları, bölgede arama yaptı.

        Düştüğü noktadan 200 metre uzaklıkta Üzüm'ün cesedini bulan yakınları, jandarmaya haber verdi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 çocuk babası Üzüm'ün cenazesi, işlemlerin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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