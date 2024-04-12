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        Yüksekova'da sağanak; ova göle döndü, havadan görüntülendi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün boyunca etkili olan sağanak ve sulu kar nedeniyle Nehil Deresi taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:35
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        Yüksekova'da sağanak; ova göle döndü, havadan görüntülendi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün boyunca etkili olan sağanak ve sulu kar nedeniyle Nehil Deresi taştı. Köprücük köyündeki bazı evler ve ilçe çevresindeki ova su altında kaldı. Göle dönüşen ova, havadan görüntülendi.

        Yüksekova’da sağanak ve sulu kar, arife günü akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Bayramın 1'inci ve 2'nci günü de etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Sağanakta en büyük zararı ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü gördü. Nehil Deresi'nin taşması ve eriyen kar sularıyla köy ile ilçe çevresinde bulunan ova göle dönüştü. Köydeki 20 ev su altında kaldı. Gölü andıran bölge havadan görüntülendi. Köy halkı, her yıl benzer manzaralar yaşadıklarını belirterek, yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istedi.

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