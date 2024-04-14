Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 27'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 27'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi. Konuk ekip; 48'inci dakikada Maia ve 89'uncu dakikada Shammeka Fishley'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hakkarigücü 37 puanda kalırken, puanını 53'e çıkartan Beşiktaş 4'üncü sıraya yükseldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Maçın başlaması
- Sporculardan maç esnasında görüntüsü
- Maçı izlemeye gelen taraftar
- Genel detay
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