Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 27'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Hakkarigücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi. Konuk ekip; 48'inci dakikada Maia ve 89'uncu dakikada Shammeka Fishley'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hakkarigücü 37 puanda kalırken, puanını 53'e çıkartan Beşiktaş 4'üncü sıraya yükseldi