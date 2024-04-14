Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş JK United Payment'e 2-0 yenildi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş JK United Payment'e 2-0 yenildi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Konuk ekip Beşiktaş JK United Payment, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.
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