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        Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

        Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:46
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        Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
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        Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Hakkari-Van kara yolundaki Karasu mevkisinde 36 AK 458 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Yüksekova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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