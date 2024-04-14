Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

Ambulanslarla Yüksekova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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