Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolundaki Karasu mevkisinde 36 AK 458 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Yüksekova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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