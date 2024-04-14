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        Gönüllü gezginler, Hakkari'de çocukları eğlendirdi

        Gezgin Akademi grubunun gönüllüleri, Hakkari'de düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü, hediye dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:43
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        Gönüllü gezginler, Hakkari'de çocukları eğlendirdi
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        Gezgin Akademi grubunun gönüllüleri, Hakkari'de düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü, hediye dağıttı.

        Vali Ali Çelik'in desteğiyle kente gelen gönüllüler, Durankaya beldesi ve Çığlı köyünü ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

        Kostüm giyerek tiyatro oyunu sahneleyen ve palyaço gösterisi sunan gönüllüler, yüzünü boyadıkları çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

        Çocuklara hediyeler veren gönüllüler, bir düğünde de vatandaşlarla halay çekti.

        Grup yöneticilerinden Ümit Çetinkaya, 2015'ten bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştıklarını belirtti.

        Çocukların mutlu olması için etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

        "Bu yolculuğumuzda çocuklar için çalışmalar yapan Hakkari Valisi Sayın Ali Çelik ile tanıştık. Onun çocuklarımız için sarf ettiği çabaları duyunca, bu işin bir parçası olmamız gerektiğine karar verdik. Sayın Valimizle fikirlerimizi paylaşarak Durankaya ve Çığlı başta olmak üzere, güzergahımızdaki çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Binin üzerinde çocuğa ulaştık. Onlara unutulmaz anlar yaşattık."

        Üç gündür Merga Bütan Kayak Merkezi'nde konakladıklarını dile getiren Çetinkaya, merkezin her türlü donanıma sahip olduğunu ve herkesi kentte beklediklerini söyledi.

        Çetinkaya, desteklerinden dolayı Vali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, antrenör İsmail Okay ve kent sakinlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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