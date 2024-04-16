Hakkari'de okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz başkanlığında, okul müdürleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, okullardaki çalışmalar değerlendirildi.

Kentte eğitim alanında büyük yatırımların yapıldığını belirten Yılmaz, Hakkari'nin eğitim kalitesini en üst seviyeye taşımak için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Hakkari Valisi Ali Çelik'in liderliğinde hep birlikte alın teri dökmeye devam edeceklerini söyledi.