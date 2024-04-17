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        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Belediye Başkanı Şakar'ı ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, belediye başkanı seçilen Fahri Şakar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:38
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Belediye Başkanı Şakar'ı ziyaret etti
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        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, belediye başkanı seçilen Fahri Şakar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette ilçe için yapılması gereken çalışmalar ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Şakar'a görevinde başarı dileyen Ateş, "Devletimize ve kıymetli hemşerilerimize hizmet yolunda Sayın Şakar'a kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yeni başkanımızın durmadan çalışacağına ve ilçemizi bulunduğu konumdan yukarı taşıyacağına inancımız tamdır. İlçemiz için yürütülen projelerde, bizim de destek olacağımız bir konu olduğunda her zaman koordineli bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şakar da Ateş'e teşekkür etti.

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