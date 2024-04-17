Yüksekova'da askeri üs bölgelerinin yolu, kar ve heyelandan temizlendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan kardan kapanan askeri üs bölgelerine giden yollar, karla mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yıldız ve Rahmo askeri üs bölgelerinin yolu daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, üs bölgelerin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 17 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açılırken, son yağışların da etkisiyle yola inen heyelan ve kaya parçaları da temizlendi.