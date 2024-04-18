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        Hakkari'ye İran'dan 6 çoban

        HAKKARİ'de yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan 6 çoban getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:05
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        Hakkari'ye İran'dan 6 çoban
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        HAKKARİ'de yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan 6 çoban getirdi. 40 bin TL aylık alacak olan İranlı çobanlar, 5 ay boyunca merada hayvan otlatıp, bakımlarını üstlenecek.

        Besiciler, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yerli çoban bulamıyor. Çözüm için harekete geçen Yüksekova ilçesi Karabey köyündeki besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı. Her birine aylık 40 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifi kabul eden 6 İranlı çoban, 7 bin hayvanlı sürüyü 5 ay boyunca merada otlatacak.

        'BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR'

        Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçedeki gençlerin çalışmak için batı illerine gittiğini, bu nedenle yerli çoban bulunamadığını belirterek, "Bölgemiz, tarım ve hayvancılık bölgesi. Buradaki gençler çalışmak için batı illerine gidince son 2 yıldır yerli çoban bulamıyoruz. Çoban konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çiftçilerimiz bize başvuru yapıyorlar, biz de İran'dan çoban getirttik. Çobanların her birine aylık 40 bin TL ödenecek. Sosyal hakların geliştirilmesi konusunda iyileştirme yapılabilirse, buradaki insanlarımız da metropol kentlere göç etmemiş olurlar. Hiç olmazsa burada hayvanlarına bakmış olacaklar. Hayvanların gelişmesine de katkı sunarlar. İranlı çobanlar, bu bölgeyi fazla bilmedikleri için zorluk çekiyor ama kısa sürede alışıyorlar. Yerli çoban olsa daha iyi olurdu" dedi.

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