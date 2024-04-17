Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

Ekipler ayrıca heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarını da temizledi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Rahmo Tepe ve Yıldız üs bölgelerinin 17 kilometrelik yolunda çalışma başlattı.

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