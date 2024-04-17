Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Rahmo Tepe ve Yıldız üs bölgelerinin 17 kilometrelik yolunda çalışma başlattı.
4 metreye varan karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.
Ekipler ayrıca heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarını da temizledi.
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