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        Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:21
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        Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Rahmo Tepe ve Yıldız üs bölgelerinin 17 kilometrelik yolunda çalışma başlattı.

        4 metreye varan karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.

        Ekipler ayrıca heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarını da temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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