Yemek yarışmasında bölge birincisi olan Hakkarili öğrenciler Türkiye finaline katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, Van'da düzenlenen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda bölge birincisi olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma, yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerini ortaya koymaları amacıyla yarışma düzenlendi.

Hakkari ve birçok ilden öğrencilerin katılımıyla festival havasında gerçekleştirilen yarışmada, davetliler yarışma boyunca öğrencilerin heyecanına ortak oldu.