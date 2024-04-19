Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yemek yarışmasında bölge birincisi olan Hakkarili öğrenciler Türkiye finaline katılacak

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, Van'da düzenlenen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda bölge birincisi olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemek yarışmasında bölge birincisi olan Hakkarili öğrenciler Türkiye finaline katılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, Van'da düzenlenen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'nda bölge birincisi olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma, yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerini ortaya koymaları amacıyla yarışma düzenlendi.

        Hakkari ve birçok ilden öğrencilerin katılımıyla festival havasında gerçekleştirilen yarışmada, davetliler yarışma boyunca öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu bölge birincisi seçilen Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da Türkiye finaline katılacak.

        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, gastronomi, kültürünün nesilden nesile aktarılması gereken zenginliklerin başında geldiğini söyledi.

        Ülkenin her yöresi gibi Hakkari'nin de gastronomi anlamında zenginliklerle dolu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin gastronomi alanında dünyaya tanıtılmasında meslek liselerimizin büyük rolü var. Öğrencilerimizin, bu alanda yetişmeleri ve dünyanın dört bir yanında ülkemizin yemeklerini insanlara sunması büyük önem arz ediyor. Bakanlığımızca gerçekleştirilen bu tür yarışmaların, ülkemiz gastronomisine büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Ellerinin lezzetini tabaklarına yansıtmak için yarışma öncesinde ve süresince hummalı çalışma içinde olan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yöneticilerini, danışman öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Okulumuza, Türkiye finalinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış

        Benzer Haberler

        Çukurca'da temizlik çalışması başlatıldı
        Çukurca'da temizlik çalışması başlatıldı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, şehit ailelerini ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, şehit ailelerini ziyaret etti
        Hakkari'ye İran'dan 6 çoban
        Hakkari'ye İran'dan 6 çoban
        Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı
        Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı
        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Belediye Başkanı Şakar'ı ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Belediye Başkanı Şakar'ı ziyaret etti