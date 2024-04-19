Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, daha önce meydana gelen çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çaba gösteriyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, daha önce meydana gelen çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çaba gösteriyor.
İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova'ya 35 kilometre uzaklıktaki Bostancı köyünün yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda adeta kardan tünel oluşturarak ilerleyen ekipler, kepçenin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör kullanıyor.
Bölgenin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten görevliler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.
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