Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, daha önce meydana gelen çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çaba gösteriyor.

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