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        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, daha önce meydana gelen çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:54
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        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, daha önce meydana gelen çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çaba gösteriyor.

        İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova'ya 35 kilometre uzaklıktaki Bostancı köyünün yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda adeta kardan tünel oluşturarak ilerleyen ekipler, kepçenin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör kullanıyor.

        Bölgenin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten görevliler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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