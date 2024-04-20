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        Hakkari'de heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı

        Hakkari'de dağın yamacında meydana gelen heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 02:10 Güncelleme: 20.04.2024 - 02:10
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        Hakkari'de heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı
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        Hakkari'de dağın yamacında meydana gelen heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde küçükbaş hayvanların bekletildiği ağılın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezini arayan köy sakinleri, olayın yaşandığı bölgede birçok hayvanın toprak altında kaldığı ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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