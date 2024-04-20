Hakkari'de heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde küçükbaş hayvanların bekletildiği ağılın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.