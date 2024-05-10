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        Çukurca'da öğrencilere milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırdan Sınırların Ötesine Açılan Kapı" projesi kapsamında öğrencilere milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:57
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        Çukurca'da öğrencilere milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırdan Sınırların Ötesine Açılan Kapı" projesi kapsamında öğrencilere milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaymakamlık ve 2. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında komutanlıkta program düzenlendi.

        Askeri görevliler, Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine söz konusu ürünleri tanıttı.

        Programa Kaymakam Mert Kumcu ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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