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        Hakkari'de tapu dağıtım töreni düzenlendi

        Hakkari'de 7 köyde kadastro çalışması tamamlanan hak sahipleri için tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:27
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        Hakkari'de tapu dağıtım töreni düzenlendi
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        Hakkari'de 7 köyde kadastro çalışması tamamlanan hak sahipleri için tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı 2 köy ve Çukurca ilçesindeki 5 köyde 12 bin 290 parselin kadastro çalışması tamamlandı.

        Valilikte düzenlenen törende temsili olarak 23 kişi tapularını teslim aldı.

        Vali Ali Çelik, tapularını teslim alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Törene, Tapu Kadastro Van Bölge Müdürü Burak Çelebi Karagöz, Hakkari Kadastro İl Müdürü Temel Çimen, köy muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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