'Bir teknoloji hazinesini halka açıyoruz'

Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programının konuğu Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, halka arzdan elde edilecek kaynak ile İzmit Dilovası'nda ve Ankara Kahramankazan'da iki ayrı teknoloji üretim merkezini hayata geçireceklerini söyledi. Böylece yüzde 25'i halka açılacak olan şirkette arzdan elde edilen kaynağın yüzde 50'si yeni yatırım ve teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılacak. Altınay, geri kalan kaynağın yüzde 15'inin işletme sermayesinde, yüzde 10'unun fikir halindeki diğer savunma sanayi projelerinin satın alınmasında, yüzde 5'inin borçların azaltılmasında, yüzde 15'lik kısmının Ar-Ge'de ve yüzde 5'inin de Afrika ve Asya'da ofisler açılmasında kullanılacağını anlattı. Halka arz büyüklüğü 1,9 milyar lira arz sonrası şirket büyüklüğü ise 8 milyar lira civarında oluşacak.

REKLAM GÜÇLÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE PAYLAŞIMCI ŞİRKET Şirketi kurarken bu ülkenin bir teknoloji şirketi olsun diye yola çıktıklarını söyleyen Hakan Altınay, "Farklı ülkelerde o ülkeleri geleceğe taşıyan teknoloji şirketleri vardır. Biz de kendi ülkemizle anılan kuvvetli bir teknoloji şirketi kurmak istedik. Bunun için mali anlamda güçlü olmanız gerekiyor. Dünyada tüm teknoloji şirketlerinin halka arz yaptığını, kurumsal yapı ile güçlü, şeffaf bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. O yüzden ülkeye değer katabilecek, ülkenin sahip olduğu bir teknoloji şirketi kurmak için yola çıktık. Artık sahip olduklarımızı gerçekten bize imkan sunan milletimiz ile paylaşarak yapmak istediklerimizi daha kısa bir sürede yaparak ülkeye bir değerli şirket sunmak istiyoruz. Güçlü sürdürülebilir ve paylaşımcı bir şirket olmamız açısından halka arz çok kıymetli" diye konuştu.

REKLAM "Biz yenilikçi teknolojileri geliştirerek ürün haline dönüştürüyoruz. Bilimsel bilgiden teknolojiyi geliştirme yeteneğini ortaya çıkartan normalde masanın üzerinde olmayan, hayalen, fikren başlayan sonra hesaplamalı olarak deneysel araçlarla ürüne dönüşen teknolojileri geliştiriyoruz" diyen Altınay, gelecekte rol ve yüklerinin bugünden çok fazla olacağını söyledi. SAVUNMA SANAYİ ÜLKEYİ GELİŞTİREN YAPIYA ULAŞTI Altınay, özellikle İHA ve savaş uçakları konusunda Türkiye'nin diğer ülkelerin üretim teknolojilerinden daha üstün olduğunu ifade ederek, "Biz kendi geleceğimizi kendi sahip olduğumuz bilgi ile kuvvetlendirmek istiyoruz. Bu aynı zamanda zenginliğimizi de sağlıyor. Ülkede sosyo-ekonomik açıdan ülkeyi geliştiren bir savunma endüstrisi oluştu. Diğer yandan Türkiye savunma endüstrisinde bu vatanın evlatlarını güvenli bir şekilde kendi ülkesinin sınırları içinde koruyabilecek güce sahip artık" dedi.

REKLAM ALTINAY SAVUNMA NASIL DOĞDU? Hakan Altınay, Altınay teknoloji grubunun 30 yıldan bu yana önce robot teknolojileri ile başlayıp sonra hareket ve kontrol teknolojileri ile devam eden ve kendi içinde yetiştirdiği mühendislerle gelecek vizyonuna sahip olduğunu belirterek, şirketin kuruluşunu şöyle anlattı: "2006 yılında Roketsan'ın liderliğinde uluslararası bir mühimmat projesi gündeme geldi. Biz de bu projeye bir sistem hazırladık. Çok beğenildi. Yaklaşık 16 aylık bir süre zarfında düşünceden hayata geçen bir proje oldu. Böylece Altınay Teknoloji'nin içinde savunma teknolojileri konusunda bir yapı oluşmaya başladı. 2008'de projeyi gerçekleştirdikten sonra milli tankımız Altay'ın namlu mekanizmasını kontrol eden projeyi de geliştirdik. Ülkemizin ithal ettiği teknolojiyi ülkemizin insanları ile birlikte üretmeye başladık. 2014'te de Altınay Teknoloji'nin içinde savunma temelli araştırma geliştirme yapan ekibi ayırıp bir şirkete dönüştürdük:"

REKLAM 'ÜÇ TEMEL NOKTAYI ÖNE ÇIKARDIK' Altınay Savunma'nın üç temel noktayı öne çıkardığını ifade eden Altınay, bunlardan ilkinin ülkenin ihtiyaçtan dolayı ithal ettiği savunma sanayi ürünlerini üretmek, ikincisinin özgün ve yenilikçi ürürler tasarlamak, üçüncü noktanın ise teknolojiyi üreten ve yöneten insanı yetiştirmek olduğunu anlattı. Şu anda 518 çalışan ile hizmet verdiklerini bunun 360'ının mühendis, yüksek mühendis ve doktoralı olduğunu dile getiren Altınay, "Biz bir Ar-Ge şirketiyiz. 30 yılda yaklaşık 10 milyon saatlik Ar-Ge birikimine sahibiz. Bütün altyapımız Türkiye'de bir teknoloji hazinesidir. Hedefimiz halka arz sonrası bin kişilik bir Ar-Ge altyapısına ulaşmak" şeklinde konuştu.