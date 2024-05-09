AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.