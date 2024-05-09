Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! İşte milyarderlerin en çok tercih ettiği yerler
Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Henley & Partners 2024 yılı 'En Zengin Şehirler' raporunu yayımladı.
Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Henley & Partners her yıl yayımlanan 'Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu'nu paylaştı.
Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu 2024'teki en zengin 10 şehir ve bölge, yerleşik milyonerlerin yani 1 milyon ABD doları veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip bireylerin sayısına göre sıralandı. İşte dünyanın en zengin şehirleri...
50. Manchester & Trafford (İngiltere)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 23 bin 200
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 67
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 7
45. Stockholm (İsveç)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 24 bin 800
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 64
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 12
38. Moskova (Rusya)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 30 bin 300
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 207
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 23
25. Roma & Lazio (İtalya)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 57 bin 600
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 92
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 10
20. Cenerve (İsviçre)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 79 bin 800
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 244
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 14
11. Şanghay (Çin)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 123 bin 400
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 322
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 39
10. Pekin (Çin)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 125 bin 600
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 347
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 42
9. Hong Kong
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 143 bin 400
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 320
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 35
8. Sydney (Avustralya)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 147 bin
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 205
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 20
7. Paris (Fransa)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 165 bin
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 286
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 23
6. Los Angeles (ABD)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 212 bin 100
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 496
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 43
5. Londra (İngiltere)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 227 bin
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 370
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 35
4. Singapur
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 244 bin 800
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 336
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 30
3. Tokyo (Japonya)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 298 bin 300
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 267
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 14
2. San Francisco, Körfez Bölgesi (ABD)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 305 bin 700
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 675
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 68
1. New York City (ABD)
Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 349 bin 500
Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 744
Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 60