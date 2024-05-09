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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! İşte milyarderlerin en çok tercih ettiği yerler - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! İşte milyarderlerin en çok tercih ettiği yerler

        Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Henley & Partners 2024 yılı 'En Zengin Şehirler' raporunu yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:07
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        1

        Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Henley & Partners her yıl yayımlanan 'Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu'nu paylaştı.

        2

        Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu 2024'teki en zengin 10 şehir ve bölge, yerleşik milyonerlerin yani 1 milyon ABD doları veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip bireylerin sayısına göre sıralandı. İşte dünyanın en zengin şehirleri...

        3

        50. Manchester & Trafford (İngiltere)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 23 bin 200

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 67

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 7

        4

        45. Stockholm (İsveç)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 24 bin 800

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 64

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 12

        5

        38. Moskova (Rusya)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 30 bin 300

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 207

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 23

        6

        25. Roma & Lazio (İtalya)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 57 bin 600

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 92

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 10

        7

        20. Cenerve (İsviçre)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 79 bin 800

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 244

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 14

        8

        11. Şanghay (Çin)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 123 bin 400

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 322

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 39

        9

        10. Pekin (Çin)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 125 bin 600

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 347

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 42

        10

        9. Hong Kong

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 143 bin 400

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 320

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 35

        11

        8. Sydney (Avustralya)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 147 bin

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 205

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 20

        12

        7. Paris (Fransa)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 165 bin

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 286

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 23

        13

        6. Los Angeles (ABD)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 212 bin 100

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 496

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 43

        14

        5. Londra (İngiltere)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 227 bin

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 370

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 35

        15

        4. Singapur

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 244 bin 800

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 336

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 30

        16

        3. Tokyo (Japonya)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 298 bin 300

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 267

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 14

        17

        2. San Francisco, Körfez Bölgesi (ABD)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 305 bin 700

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 675

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 68

        18

        1. New York City (ABD)

        Milyoner Sayısı (1 Milyon Dolar ve üzeri): 349 bin 500

        Centi Milyoner Sayısı (100 Milyon Dolar ve üzeri): 744

        Milyarder Sayısı (1 Milyar Dolar ve üzeri): 60

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