Galatasaray savunması duvar ördü! 1987-1988 sezonundan beri...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, bu sezon savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 1987-1988 sezonundan itibaren en az gol yediği dönemi geçiriyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, bu sezon savunmasıyla ön plana çıktı.
Sarı kırmızılılar, oynadığı 35 karşılaşmada kalesinde 22 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri, bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.
Galatasaray bu süreçte 18 maçta rakiplerine gol izni vermedi.
Sarı-kırmızılılar, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana savunmada en başarılı olduğu dönemi geçiriyor.
Galatasaray şu ana kadar kalesinde maç başına ortalama 0,62 gol gördü.
Galatasaray, savunmada bundan önceki en iyi dönemini 1992-1993 sezonunda yaşamıştı.
Sarı kırmızılılar, Karl Heinz Feldkamp yönetiminde lig boyunca oynadığı 30 karşılaşmada 21 kez ağlarından topu çıkarmıştı.
Galatasaray, o sezon kalesinde maç başına ortalama 0,7 gol görmüştü. Galatasaray, bu sene savunmacılarından skor katkısı almayı da başardı.
Sarı kırmızılılarda stoper olarak görev alan 4 futbolcu, ligde 9 kez fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.