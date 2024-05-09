Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını belirterek "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 09.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL