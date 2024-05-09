Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.250,40 %0,03
        DOLAR 32,2213 %-0,09
        EURO 34,7275 %0,13
        GRAM ALTIN 2.406,63 %0,56
        FAİZ 44,47 %-0,56
        GÜMÜŞ GRAM 28,88 %1,86
        BITCOIN 61.328,00 %-0,39
        GBP/TRY 40,3185 %-0,01
        EUR/USD 1,0756 %0,08
        BRENT 83,71 %0,16
        ÇEYREK ALTIN 3.934,90 %0,56
        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde artış - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB rezervlerinde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        01.03.2024 50.408 80.511 130.919
        08.03.2024 52.748 77.785 130.533
        15.03.2024 53.006 74.891 127.897
        22.03.2024 53.163 70.681 123.844
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        05.04.2024 56.678 70.193 126.871
        09.04.2024 58.446 70.000 128.446
        19.04.2024 59.273 67.011 126.284
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        03.05.2024 57.707 69.148 126.855
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor