Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Diyarbakır’da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde esnaflık yapan iki aile arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma alevlenerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.05.2024 - 19:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:38 facebook

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