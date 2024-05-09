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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuran ofsayt! Almanlardan hakeme büyük tepki - Futbol Haberleri

        Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuran ofsayt! Almanlardan hakeme büyük tepki

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1 yenerek finale kaldığı maça son dakikada yaşanan pozisyon damgasını vurdu. Bayern'in 90+13'te ofsayt nedeniyle sayılmayan golü tartışmaları beraberinde getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:35
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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        Eflatun-beyazlılar, maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarken, karşılaşmaya damga vuran an ise 90+13'te yaşandı.

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        90+13'te gelişen Bayern Münih atağında Müller'in kafayla indirdiği topta De Ligt topu filelerle buluşturdu. Ancak pozisyon sırasında ofsayt bayrağı kalkarken, maçın hakemi Szymon Marciniak'ın atağın bitimini beklemeden düdüğünü çalması Bayern cephesini çılgına çevirdi.

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        Hakem pozisyon bitmeden düdüğü çaldığı için VAR da pozisyona müdahale edemedi ve karşılaşma sonrasında Alman ekibi hem orta hakem Marciniak'a hem de yan hakem Tomasz Listkiewicz'e yoğun itirazlarda bulundu.

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        TUCHEL: BU BİR KURAL İHLALİ

        Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hakemlerin kararıyla ilgili, "Bu tam bir felaket! Pozisyon sonuna kadar devam etmeliydi. Kural bu. Yan hakem bir hata yaptı, hakem ikinci hatayı yaptı. Bu bir kural ihlali." diye konuştu.

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        MÜLLER: BU, MADRID'DE SIK SIK OLUYOR!

        Bayern Münih'in kaptanı Thomas Müller, pozisyonla ilgili maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin kararı garipti. Bu, Madrid'de sık sık oluyor. Daha önce 2 kere Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerde de başımıza gelmişti. Kimse bunu açıklayamaz" dedi.

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        DE LIGT: YAŞANAN BİR REZALET

        Pozisyonda golü atan Matthijs de Ligt de hakemlere tepki gösterdi. Ofsayt kararını eleştiren Hollandalı savunmacı, "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt kararı net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve onlar oynamaya devam etti. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi" diye konuştu.

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        REAL MADRİD FİNALDE

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

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        Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti. Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.

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        Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında, ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.

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        90+1. dakikada Real Madrid, ikinci golü buldu. Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1.

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        Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

        Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı.

        14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

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        Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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