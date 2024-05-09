Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuran ofsayt! Almanlardan hakeme büyük tepki

DE LIGT: YAŞANAN BİR REZALET

Pozisyonda golü atan Matthijs de Ligt de hakemlere tepki gösterdi. Ofsayt kararını eleştiren Hollandalı savunmacı, "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt kararı net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve onlar oynamaya devam etti. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi" diye konuştu.