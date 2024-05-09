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        Haberler Dünyadan İsrail Güzellik Kraliçesi'ne 'savaş suçlusu' tepkisi - Magazin haberleri

        İsrail Güzellik Kraliçesi, New York sokaklarını karıştırdı

        İsrail Güzellik Kraliçesi Noa Cochva, New York sokaklarını karıştırdı. "Ben bir İsrail askeriyim" yazılı bir pankart taşıyan Cochva'a bazı kişiler destek verirken, bazı kişiler bir hayli tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Noa Cochva'ya bıçak çeken bile oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:04
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        2021 İsrail Güzellik Kraliçesi Noa Cochva, New York sokaklarında elinde taşıdığı İsrail yanlısı pankart nedeniyle 'savaş suçlusu' olmakla suçlandı ve bıçakla tehdit edildi.

        Güzellik kraliçesi, "Ben bir İsrail askeriyim" yazan bir pankart taşıyarak, insanları İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bir askeri olmakla ilgili kendisine soru sormaya davet etti. Bu sırada kendini filme aldı ve Instagram sayfasında paylaştı.

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        "GECELERİ NASIL UYUYORSUN?"

        Görüntülere göre, Washington Square Park'taki kalabalıktan bir kişi, 25 yaşındaki Cochva'ya "Sen bir savaş suçlususun" diye tepki gösterirken; bir başkası, "Geceleri nasıl uyuyorsun?" diye selendi. Videoya göre Cochva, tepkili kişiye, "Gerçekten iyi uyuyorum, çünkü tarihin doğru tarafında olduğumu biliyorum" diye yanıt verdi.

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        BIÇAKLA TEHDİT

        Videoda görünen bir kadın da etrafa, "Burada bir Siyonist olduğunu duydum" diye seslendikten sonra Cochva'nın önünde bir bıçak çıkardı ve teknede çalıştığını söyleyerek bıçağın kılıfını ısırdı. Etraftakiler bıçağı görünce geri çekilmeye çalışırken kadın, yüzünü kameraya uzatıp "Seni küçük Siyonist" dedi.

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        Bir adam Cochva'ya "Bu çok aptalca. Evinize gitmelisiniz" derken; bir başkası da "Artık barış olabileceğini düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

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        Bir Amerikan Hava Kuvvetleri askeri, Cochva'ya belirli bir yaşta orduya katılmanın zorunlu olması konusunda ne hissettiğini sordu. Cochva, "Bu şimdiye kadarki en iyi şey. Görevimi yerine getirdiğimde gerçekten büyük bir amacım olduğunu hissettim" dedi.

        Videoya Cochva'ya teşekkür edenler ve ona destek verenler de yansıdı. Bir kadın, "Halkınızın yanındayım. Bu kadar cesur olduğunuz ve bunu gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum" dedi.

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        AĞLAYARAK AÇIKLAMA YAPTI

        Parkta yaşadıklarının ardından kendisini eleştirenlere yanıt niteliğinde bir video çeken Cochva, Instagram'da yayınladığı görüntülerde ağlayarak konuşuyordu.

        "Bugün insanların bana duyduğu nefret böyleydi. Onlarla sadece barışçıl sohbetler yapmaya çalışıyordum" dedi.

        #Noa Cochva
        #israil
        #güzellik kraliçesi
        #savaş
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