İşte en çok aranan meslekler
İŞKUR Ocak-Nisan dönemine ilişkin açık iş istatistiklerini yayımladı. İşte söz konusu dönemde en çok aranan meslekler
Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 229.066 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise 856.041 açık iş alındı. İşte en çok açık pozisyon bulunan meslekler...
Özel güvenlik (silahsız)
Açık iş: 37.103
Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 21.937
Satış elemanı/danışmanı
Açık iş: 20.956
Servis elemanı (garson)
Açık iş: 20.090
Reyon görevlisi
Açık iş: 16.790
Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 16.210
Diğer imalat ve ilgili işler (elle)
Açık iş: 11.202
Market elemanı
Açık iş: 10.033